Unfallflucht in Friedberg: Unbekannter fährt Auto an

Ein Auto wird in der Friedberger Ludwigstraße von einer unbekannten Person angefahren. Diese verschwindet, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Beim Rangieren wurde ein geparkter blauer VW am Mittwoch in der Ludwigstraße beschädigt. Laut Zeugenbeobachtungen war das unfallverursachende Fahrzeug ein in Aichach-Friedberg zugelassener grauer VW. Dessen unbekannte Lenkerin oder Lenker fuhr gegen 11.55 Uhr gegen die hintere linke Seite des anderen Wagens und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Dieser liegt bei etwa 500 Euro, heißt es von der Polizei.

Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Polizei Friedberg Hinweise auf die Person entgegen, die den Unfall verursacht hat. (AZ)