Unfallflucht in Friedberg: Unbekannter hinterlässt 2000 Euro Schaden

In Friedberg fährt ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw an. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Unfallverursacher fährt in der Münchner Straße in Friedberg einen Pkw an und flieht. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

Am Dienstag fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Friedberg zwischen 9.30 Uhr bis 10 Uhr laut Polizei ein Auto an. Dieses stand auf einem Parkplatz in der Münchner Straße. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von etwa 2000 Euro zu kümmern. Er beschädigte den geparkten Pkw hinten links erheblich. Hinweise zur Tat nimmt die Friedberger Polizei telefonisch unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

