Unfallflucht: Mit Wendemanöver hohen Schaden verursacht

Am frühen Morgen wendet ein Lkw-Fahrer in Friedberg und touchiert dabei einen Wagen. Der Verursacher flüchtet, der Schaden ist immens.

Ein Lkw-Fahrer hat mit einem Wendemanöver in Friedberg einen schweren Schaden verursacht. Der weiße Lkw mit schwarzer Aufschrift wendete am Montag gegen 5.45 Uhr an der Kreuzung Altbayerstraße/Burgpflegestraße. Dabei touchierte er einen geparkten weißen Citroen.

Die Polizei in Friedberg sucht wegen Unfall nach Zeugen

Der Wagen wurde an der Front beschädigt. Auf rund 10.000 Euro beläuft sich der Schaden. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete. Um Hinweise bittet die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710. (AZ)