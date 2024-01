Unfallflucht nach Sachschaden

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt in Friedberg einen geparkten Pkw und flüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Friedberg hat ein unbekannter Unfallverursacher am Mittwoch ein geparktes Auto auf einem Parkplatz beschädigt. Laut Polizei fuhr der oder die Unbekannte auf einem beschrankten Parkplatz in der Ludwigstraße zwischen 14.15 Uhr und 15 Uhr gegen die linke Front des Autos.

Dabei wurde der Kotflügel und die Stoßstange beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg entgegen. (AZ)