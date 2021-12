Unfallflucht: Schwarzer BMW wird beschädigt

Unfallflucht: Am Mittwoch zwischen 12 und 13.40 Uhr hatte eine 56-Jährige ihren schwarzen BMW auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in der Thomas-Dölle-Straße in Friedberg abgestellt.

Eine Unbekannte oder ein Unbekannter beschädigte mutmaßlich laut Polizei beim Rangieren auf dem Parkplatz den BMW an der rechten Fahrzeugseite.

Ohne sich um die Regulierung des angerichteten Sachschadens in Höhe von ca. 250 Euro zu kümmern, verließ sie oder er die Unfallstelle. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)