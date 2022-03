Unfallflucht: Unbekannte Person beschädigt Auto und fährt davon

Ein in Friedberg geparkter BMW wird am Montagmorgen angefahren. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin entfernt sich unerlaubt vom Unfallort.

Ein geparkter BMW wurde am Montagvormittag zwischen 10:10 und 12:10 Uhr am Sparkassenplatz 1 in Friedberg beschädigt. An dem abgestellten Pkw entstand hinten links an der Stoßstange ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht in Friedberg

Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin ist unbekannt und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen oder Zeuginnen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden unter Telefon 0821/323-1710. (AZ)