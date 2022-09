Unfallflucht: Unbekannter beschädigt Außenspiegel am Auto

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigt in Friedberg einen Nissan und fährt einfach weiter. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls um Hinweise.

Im Zeitraum von Sonntag, 19 Uhr, bis Montag, 9.30 Uhr, wurde in der Anton-Heinle-Straße in Friedberg ein Pkw Nissan durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Nissan war laut Polizei ordnungsgemäß abgestellt. Es entstand ein Schaden am linken Außenspiegel, darunter wurde der Lack zerkratzt. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Lädierung zu kümmern. Der Sachschaden beträgt etwa 400 Euro. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Friedberg telefonisch unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)