Unfallflucht: Unbekannter beschädigt geparktes Auto

In Friedberg beschädigt ein Unbekannter einen Pkw am Heck und entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Donnerstag zwischen 11.10 und 11.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Sparkassenplatz in Friedberg geparkten Pkw am Heck. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise von Zeuginnen und Zeugen unter der Telefonnummer 0821/3231710 entgegen. (AZ)