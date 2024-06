Unfallflucht: Unbekannter fährt gegen Pkw in Friedberg

Auf einem Supermarktparkplatz in Friedberg fährt ein Verkehrsteilnehmer gegen einen geparkten Pkw und flüchtet. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Auf einem Parkplatz in Friedberg ist am Donnerstagnachmittag ein Unbekannter gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren. Laut Polizei wurde der schwarze VW auf dem Supermarktparkplatz in der Lechhauser Straße zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr ein schwarzer VW beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer muss gegen den Pkw gefahren sein und muss sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.

Am VW entstand ein Sachschaden hinten rechts an der Stoßstange in Höhe von ca. 1000 Euro. Mögliche Unfallzeugen sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 melden. (AZ)