Unfallflucht: Unbekannter fährt geparktes Auto an

Ein Unbekannter fährt ein geparktes Auto bei einem Friedberger Möbelhaus an, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Ein Fahrzeugführer parkte sein Auto am Samstag von 14.30 bis 14.50 Uhr an der Warenausgabe an dem Lager eines Friedberger Möbelhauses. In diesem Zeitraum fuhr ein bislang unbekannter Fahrer oder eine Fahrerin gegen das stehende Auto und beschädigte dieses am Kotflügel und an der Motorhaube. Anstatt auf den Besitzer des Wagens zu warten, floh der Verursacher oder die Verursacherin laut Polizei von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro.

Die Polizei nimmt Hinweise zum Vorfall unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)