Unfallflucht: Unbekannter fährt Mercedes an

Auf einem Parkplatz in Friedberg fährt ein Unbekannter einen weißen Mercedes an, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf einem Parkplatz in der Münchner Straße in Friedberg wurde am Montag zwischen 6.30 und 15.30 Uhr ein geparkter weißer Mercedes angefahren. Anstatt auf den Besitzer des Wagens zu warten, verschwand laut Polizei der bisher unbekannte Unfallverursacher von der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

Nach Unfall in Friedberg: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)