Unfallflucht: Unbekannter verursacht Schaden an Beifahrertür

Bei einer Unfallflucht in Friedberg wird eine Beifahrertür beschädigt. Die Polizei sucht Zeuginnen oder Zeugen.

Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste ein Autofahrer einen Unfallschaden an der Beifahrertür feststellen. Diese unerfreuliche Entdeckung machte ein 43-Jähriger am Donnerstag in der Aichacher Straße in Friedberg. Dort war sein Pkw zwischen 11.15 Uhr und 12.45 Uhr abgestellt.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)