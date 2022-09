Friedberg

vor 16 Min.

Unfallflucht vom Parkplatz: Auto beschädigt

Am Mittwoch wird auf einem Parkplatz in der Augsburger Straße ein Fahrzeug angefahren. Der unbekannte Verursacher flieht von der Unfallstelle.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fährt auf einem Parkplatz in der Augsburger Straße in Friedberg ein Auto an und flüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Mittwoch fuhr eine unbekannte Person zwischen 11.20 Uhr und 11.35 Uhr ein geparktes Auto an. Dieses stand auf einem Parkplatz in der Augsburger Straße in Friedberg. Das Fahrzeug wurde an der rechten Seite der Frontstoßstange beschädigt. Der oder die Verursachende floh unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise zur Tat telefonisch unter 0821/3231710 entgegen. (AZ)

