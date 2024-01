Unfallflucht zum Neujahrsmorgen in Friedberg

Unfallflucht in Friedberg: Ein Unbekannter hat in der Rothenbergstraße ein geparktes Auto angefahren.

Am Neujahrsmorgen gegen 4 Uhr ereignete sich in der Rothenbergstraße in Friedberg ein Verkehrsunfall. Ein Unbekannter hat dabei einen geparkten, blauen Fiat Ducato angefahren. Der Fiat wurde dabei an der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf ca. 2000 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. MöglicheZeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zumelden, Tel. 0821/323-1710. (AZ)