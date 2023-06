Unfallverursacher flieht – 2000 Euro Schaden in Derching

Die Friedberger Polizei sucht nach einem Unfall in Derching Zeugen. Ein geparktes Auto wurde angefahren.

Ein Auto der Marke Citroën C4 wurde am Freitag zwischen 7.30 und 16.15 Uhr im Winterbruckenweg in Derching geparkt. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug prallte auf den geparkten Pkw des Geschädigten. Der Citroën wurde durch den Verursacher am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Durch den Anstoß entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)