Unfallverursacher macht sich aus dem Staub

Ein Auto wurde am Donnerstag auf einem Parkplatz in Friedberg angefahren.

2000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall in Friedberg. In der Lechhauser Straße wurde am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes ein roter Toyota angefahren. Personen, die Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher geben können, wenden sich an die Polizeiinspektion Friedberg unter der Rufnummer 0821/323-1710. (AZ)