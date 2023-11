Unglücksrabe gesucht: Ehrliche Finderin bringt Umschlag mit Bargeld zur Polizei

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte verliert in Friedberg einen Briefumschlag mit Bargeld. Eine Augsburgerin findet das Geld und wendet sich an die Polizei.

Am Sonntag hat eine Frau auf einem Bürgersteig in der Brunnecker Straße einen Umschlag mit Bargeld gefunden und sich damit an die Polizei gewandt. Wie viel Geld in dem Umschlag war, gab die Polizeiinspektion Friedberg nicht bekannt.

Den Eigentümer konnten die Beamtinnen und Beamten bisher nicht ausfindig machen. Der Besitzer des Geldes soll sich an das Fundbüro der Stadt Friedberg wenden. (AZ)