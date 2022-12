Die Unternehmerfamilie Pfundmeir hat ein Herz für Friedberg

Plus Die Friedberger Firma Pfundmeir feiert 100-jähriges Bestehen. Begonnen hat alles in der Wintergasse mit einer alten Werkstatt für Brechmühlen und Kreissägen.

Wenn Seniorchef Gregor Pfundmeir über die Geschichte der Firma spricht, strahlen seine Augen. Obwohl er mit landwirtschaftlichen Maschinen heute beruflich nicht mehr viel am Hut hat, freut er sich sehr, wenn seine Söhne ihn nach einem Kunden oder einem bestimmten Traktor fragen. Denn die Landmaschinen bilden eines der Standbeine des Betriebes, der heuer sein 100-jähriges Bestehen feierte.