Unwetterschäden in Friedberg: Verlagerung der Probleme ist nicht die Lösung

Plus Die Wut bei Betroffenen des Unwetters Ende August in Friedberg ist groß. Damit die Situation nicht eskaliert, ist die Stadt nun gleich in mehrfacher Hinsicht gefragt.

Erschütternd ist es, wenn man das Ausmaß der Zerstörungen nach dem Unwetter in Friedberg sieht. Von einem schön eingerichteten Keller mit neuer Küche und Sauna in Bachern ist zum Beispiel nichts mehr zu erkennen. Dass das bei den Betroffenen Wut auslöst, ist nur allzu verständlich. Gerade dann, wenn man selbst tätig werden wollte. Bei aller Emotion müssen jedoch nun einvernehmliche Lösungen gefunden werden, die die Probleme nicht einfach nur verlagern.

Sowohl in Wulfertshausen als auch in Bachern sind ganze Wohngebiete von den Entscheidungen betroffen. Individuell tätig zu werden, wird dem nicht gerecht. Eine Mauer hochzuziehen, mag für den einzelnen Grundstückseigentümer verlockend klingen - für andere wäre das katastrophal. Umso mehr ist es Aufgabe einer Kommune, mithilfe fachlicher Expertise für einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessen zu sorgen.

