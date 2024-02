Friedberg

Vandalismus am Bahnhof: Auskunftstafeln eingeschlagen

Am Bahnhof in Friedberg wurden Auskunftstafeln eingeschlagen.

Auf dem Bahnhofsvorplatz in Friedberg macht sich ein Unbekannter an den Auskunftstafeln zu schaffen. Es entsteht ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Sonntag auf dem Friedberger Bahnhofsvorplatz. Eine bisher unbekannte Person schlug die Scheiben der Auskunftstafeln ein. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1500 Euro. Hinweise auf den Täter oder die Täterin sind nicht vorhanden. Die Polizei Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)

