Vandalismus in Friedberg: Glasscheibe an Schule beschädigt

Eine unbekannte Person demoliert eine Glasscheibe an einer Friedberger Schule. Es entsteht ein höherer Sachschaden.

An der Förderschule in der Singerstraße wurde eine Glasscheibe demoliert. Im Zeitraum von Freitag bis Montag beschädigte eine unbekannte Person eine Glasscheibe der Schule, so die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Nummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)