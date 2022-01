Friedberg

Vandalismus in Schrebergärten bei Segmüller

Vandalismus in der Kleingartenanlage an der Augsburger Straße in Friedberg nahe Segmüller. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Ute Krogull

Ein kaputter Zaun, eine beschädigte Gartentür und ein eingeschlagenes Fenster: Vandalen trieben zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag in der Kleingartenanlage nahe Segmüller in der Augsburger Straße ihr Unwesen. Laut Polizei wurden in einem Garten ein Holzzaun niedergetreten und mit einen Stein eine Fensterscheibe eingeworfen. Gestohlen wurde nichts. An einem weiteren Schrebergarten wurde die Gartentüre beschädigt. Vandalismus in Friedberger Schrebergärten: Polizei sucht Zeugen Der Sachschaden beträgt insgesamt 1000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Friedberg, 0821/323-1710.

