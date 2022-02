Friedberg

vor 46 Min.

Veranstalter der Friedberger Schlagertage stehen wegen Betrugs vor Gericht

Plus Zwei Männer holten Schlagerstars nach Friedberg. Doch der Auftritt von David Hasselhoff platzte, Firmen klagten über offene Rechnungen. Nun kommt es zum Prozess.

Von Ute Krogull

Es war eine kleine Sensation: Für Mai 2018 war ein Auftritt von David Hasselhoff bei den Schlagertagen am Friedberger See angekündigt. Der Auftritt platzte, Fans waren sauer. Ebenfalls sauer waren Firmen aus der Region. Sie beklagten sich, dass sie auf unbezahlten Rechnungen sitzen blieben. Die Veranstalterfirma meldete nach langem Hin und Her Ende 2018 Insolvenz an. Am Freitag stehen ihre beiden Geschäftsführer wegen Betrug und Insolvenzverschleppung vor Gericht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen