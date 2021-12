Diese Veranstaltungen sind im Januar 2021 im Schloss geboten

Eine Lesung, eine Musikshow und ein Kabarett-Duo treten im Januar 2021 im Friedberger Schloss auf. Tickets gibt es jetzt auch online oder als Geschenkgutschein.

Das neue Jahr beginnt im Wittelsbacher Schloss mit einer Reihe an Veranstaltungen, für die bereits jetzt die Tickets erhältlich sind. Für den Verkauf hat die Stadt Friedberg auch einen neuen Online-Ticketshop eingerichtet. Außerdem bietet das Schloss die Tickets für all seine Veranstaltungen ebenfalls als Geschenkgutscheine an.

Die Organisatorinnen und Organisatoren hoffen jetzt auf weiter sinkende Corona-Inzidenzzahlen, damit die Wiederaufnahme der Veranstaltungsreihe im Wittelsbacher Schloss auch tatsächlich fortsetzbar ist.

Die drei Veranstaltungen im Januar in Schloss Friedberg

Am Freitag, 14 Januar 2022 , um 19.30 Uhr liest Gerd Anthoff „Geschichten zur Winterzeit“ mit musikalischer Begleitung. Die Tickets kosten im Vorverkauf 19 Euro und an der Abendkasse 22 Euro.

Am Samstag, 22. Januar 2022 , um 19 Uhr tritt das Duo Kaktus & Co mit ihrer Evergreen-Musikshow „Ich wollt', ich wär ein Huhn" auf. Die Ticketpreise liegen hierfür im Vorverkauf bei 17 Euro und an der Abendkasse bei 20 Euro.

Am Freitag, 28. Januar 2022, um 20 Uhr ist das Musik-Kabarett-Duo Luggi & Guggi mit ihrem Programm „Durch dick und dünn" zu sehen. Die Tickets sind im Vorverkauf für 22 Euro und an der Abendkasse für 24 Euro erhältlich.

Bei der Veranstaltung „Geschichten zur Winterzeit“ nimmt der Film-, Fernseh- und Theaterschauspieler Anthoff die Zuhörerinnen mit auf eine literarische Achterbahnfahrt zur Winterzeit mit Texten von Oskar Maria Graf, Robert Walser, Theodor Fontane, Siegfrid Lenz, Hans Bergel, Rainer Maria Rilke, Selma Meerbaum-Eisinger, Jan Wagner, Kurt Tucholsky und Alf Proysen. All deren winterliche Extreme und Gefühle begleitet Geräuscherzeuger Erwin Rehling mit Schlagzeug, Steinspiel, Glocken und Bassmarimba.

Das Duo Kaktus & Co geht mit den Zuhörern auf eine Reise in die 1920er bis 1940er Jahre mit Bezügen zur Gegenwart. Sänger Reiner Philipp Kais und der Friedberger Pianist Roland Plomer beleuchten dabei Themen wie die Corona-Pandemie, Rinderwahn, den E-Antrieb oder die Me-too-Debatte im Zwiespalt zwischen Vergangenheit und Gegenwart

Bei „Durch dick und dünn“ handelt sich um den Ausweichtermin für Freitag, 7. Mai 2021, als aufgrund des Lockdowns keine Veranstaltungen mehr möglich waren. Der aus Radio und Fernsehen bekannte Daniel Ludwig Neuer als Luggi und Thomas Gugger – der seit über 25 Jahren Schlagzeug unterrichtet und mit Musikergrößen wie Louisiana Red und Al Jones spielte – als Guggi sind in ihrer Show bei einem etwas ungleichen Wettkampf zu sehen. Guggi möchte aus dem Schatten seines stimmgewaltigen und reiseerfahrenen Freundes Luggi treten und bringt dafür immer aberwitzigere Instrumente auf der Bühne zum Klingen.

Das Wittelsbacher Schloss bietet die Tickets für seine Veranstaltungen auch als Geschenkgutscheine an. Die Tickets und Gutscheine gibt es beim Bürgerbüro im Rathaus sowie online auf stadt-friedberg.reservix.de,

Für den Besuch der Veranstaltungen im Wittelsbacher Schloss gelten zum jetzigen Stand die folgenden Corona-Regeln: 2GPlus-Regel: Nur geimpfte und genesene Personen haben Zutritt. Zusätzlich ist ein negativer Antigentest erforderlich. Dies gilt nicht für Kinder unter zwölf Jahren und drei Monaten. Ausgenommen sind auch Personen, die mindestens 15 Tage vor der Veranstaltung eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Gäste sollen bitte die Hygienevorschriften am jeweiligen Veranstaltungstag beachten. (AZ)