Friedberg

vor 31 Min.

Vereine planen Jaudusfeuer am Samstag vor Ostern

Plus Knisternde Flammen in der Nacht: Am Ostersamstag werden die traditionellen Jaudusfeuer angezündet, die Vorfreude ist groß. Was es mit dem Brauch auf sich hat.

Von Christine Hornischer

Wer kennt sie nicht, die traditionellen Jaudusfeuer, die am Karsamstag abgebrannt werden? Viele freuen sich schon auf den Abend, an dem Familien und die Nachbarschaft rund um das lodernde Feuer zusammenkommen. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause leuchten sie wieder – und der Gemütlichkeit werden keine Regeln entgegengesetzt. Denn: "In Bayern sind fast alle Corona-Regeln aufgehoben. Das heißt, für die Jaudusfeuer gibt es keine Corona-Vorgaben", sagt Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamtes Aichach-Friedberg. Die Vereine bereiten sich eifrig vor.

