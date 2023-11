Verkehrskontrolle: Mann ist ohne Führerschein, aber unter Drogen unterwegs

Die Polizei findet im Auto außerdem verschiedene Betäubungsmittel. Jetzt erwartet den 45-Jährigen eine Strafanzeige.

Einer allgemeinen Verkehrskontrolle hat die Polizei am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr einen Peugeot Boxer unterzogen. Dieser war in Friedberg in der Engelschalkstraße, Ecke Probststraße, unterwegs. Dabei stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass der 45-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unter Drogeneinfluss stand.

Polizei stellt Betäubungsmittel sicher und nimmt den Fahrer fest

Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes und des Fahrzeugs fanden sie diverse Betäubungsmittel. Sie unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Betäubungsmittel sowie das Fahrzeug sicher. Der Peugeot-Fahrer wurde vorläufig festgenommen und musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Den 45-jährigen erwartet laut Polizei nun eine Strafanzeige nach dem Strafgesetzbuch, dem Betäubungsmittelgesetz sowie dem Straßenverkehrsgesetz. (AZ)