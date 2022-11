Verkehrsunfall: 34-Jähriger schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

In Stätzling übersieht ein 34-Jähriger einen entgegenkommenden Pkw und verursacht einen Unfall. Er muss ins Klinikum Friedberg gebracht werden.

Im Friedberger Ortsteil Stätzling ereignete sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall. in dem zwei Personen verletzt wurden. Der Vorfall passierte auf der Verlängerung der St.-Anton-Straße Höhe Kreisstraße AIC 25. Ein 34-jähriger Autofahrer wollte nach links in die Kreisstraße einbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw. Beim Zusammenstoß wurden laut Polizei beide Fahrzeuge stark beschädigt. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt und erlitt laut Polizei eine Kopfverletzung. Der 34-Jährige wurde stationär im Klinikum Friedberg aufgenommen.

Bei dem Unfall wurden außerdem einige Leitplanken beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten danach abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 18.500 Euro. (AZ)