Verkehrsunfall: Autofahrer übersieht Pkw in Kreisverkehr

Am Sonntagabend kam es an der Abfahrtsschleife der A8 in Friedberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Laut Polizei fuhr ein 58-jähriger Autofahrer um 21.05 Uhr von der Autobahn bei der Ausfahrt Friedberg ab und in den dortigen Kreisverkehr ein.

Dabei missachtete er die Vorfahrt eines vom Winterbruckenweg kommenden Fahrzeuges, das sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt insgesamt bei circa 3000 Euro. (AZ)