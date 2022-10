Friedberg

Verkehrsunfall: Polizei sucht Audifahrer

Am Freitag ereignet sich ein Verkehrsunfall am Mergenthauer Weg in Friedberg. Die Polizei sucht jetzt den Fahrzeugbesitzer eines Audi.

Am Mergenthauer Weg in Friedberg ereignete sich am Freitag um 18.30 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos. Ein Audi A6, der zum Unfallzeitpunkt in der besagten Straße parkte, wird aktuell von der Polizei gesucht. Der Pkw müsste rechts einen Streifschaden aufweisen. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 0821/323-1710. (AZ)

