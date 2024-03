Verletzungsgefahr - Stadt Friedberg tauscht Bolzplatz-Tore aus

Auf vielen Bolzplätzen hat die Stadt Friedberg in den vergangenen Wochen die Tore ausgetauscht. Die neuen sind kleiner als die alten. Das steckt dahinter.

In den vergangenen Wochen war auf den Bolzplätzen in Friedberg einiges los. Das galt allerdings nicht in Bezug auf spielende Kinder, sondern auf Mitarbeiter der Start, die dort die Tore austauschten. Die alten E-Jugend-Tore mit den Maßen fünf mal zwei Meter wurden durch kleinere Handballtore, die drei mal zwei Meter messen ersetzt - warum?

"Die alten Tore, die nicht mehr der Din-Norm entsprechen, sind aus Stahl und reparaturanfällig. Es kam in der Vergangenheit sogar zu Brüchen an den Schweißnähten. Wir kommen unserer Versicherungspflicht nach und möchten eine Verbesserung herbeiführen. Deshalb mussten sie ausgetauscht werden", erklärt Frank Büschel, Pressesprecher der Stadt Friedberg auf Nachfrage. Der Sicherheitsaspekt spiele hier eine Rolle, die Verletzungsgefahr sei nicht unerheblich, gerade, wenn Kinder und Jugendliche auf die Tore klettern. Büschel: "Die neu verbauten kleineren Tore sind Standard-Bolzplatztore. Sie sind schmäler und für Kinder und Jugendliche außerdem besser geeignet." Noch sind nicht alle Tore im Stadtgebiet ausgetauscht, das soll sukzessive erfolgen. (sry-)