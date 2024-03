Friedberg

Verloren und gefunden – das sind die kuriosesten Fundstücke Friedbergs

Was für ein reizendes Fundstück! Im Friedberger Mezger-Wäldchen wird immer wieder eine hohle Baumwurzel geschmückt: an Weihnachten und jetzt an Ostern.

Plus Thai-Curry-Risotto, Badeflossen oder eine Kehrmaschine: In Friedberg und Umgebung werden nicht nur zu Ostern die verschiedensten Dinge gefunden.

Von Sina Gaisbauer

Hätten Sie's gewusst: Ostereier wurden einst deshalb versteckt, weil sie der Göttin Ostara gewidmet waren und die Kirche diesen heidnischen Brauch verboten hatte. Mittlerweile gehören Suchen und Finden jedoch zum christlichen Osterfest dazu. Und Fundstücke sind immer etwas ganz Besonderes. Ein Taucher und ein Küchenchef, ein Hausmeister und der Chef eines Fundbüros berichten von kuriosen Fundstücken nicht nur zur Osterzeit.

Erste Anlaufstelle für Eigentümer verloren gegangener Objekte ist das Friedberger Fundbüro. Hier werden regelmäßig Smartphones, AirPods, Schlüssel und Brillen abgegeben. Momentan befinden sich außerdem 60 bis 70 Fahrräder dort. "Zu den ungewöhnlichen Funden gehört momentan eine Parkkralle, die auch bei der nächsten Auktion versteigert wird", erzählt der Abteilungsleiter des Bürgerbüros, Roland Gerkens. "Das maximale Highlight war eine Kehrmaschine zum Draufsitzen. Das ist aber schon über zehn Jahre her." Die Kehrmaschine wurde an einem Parkplatz am Rothenberg gefunden, das Kennzeichen wurde abmontiert. "Die Firma hat das Gerät wahrscheinlich nicht mehr gebraucht und dann einfach abgestellt", vermutet Gerkens.

