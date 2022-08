Friedberg

18:44 Uhr

Verlosung: Karten für Susi Raith im Friedberger Schloss zu gewinnen

Am Freitag, 12. August, 20 Uhr, kommen Susi Raith & die Spießer ins Wittelsbacher Schloss in Friedberg.

Susi Raith & die Spießer treten am Freitag, 12. August 2022, im Schlosshof auf. Wir verlosen Karten für den Abend in Friedberg. So können Sie mitmachen.

Heimatsound aus der Oberpfalz erklingt am Freitag, 12. August, im Friedberger Schlosshof. "Net kapitulieren" lautet der Titel des Konzert von Susi Raith & den Spießern. Wir verlosen dreimal zwei Tickets für den Abend, der um 20 Uhr beginnt. Beinahe 20 Jahre lang sang Susi als die eine Hälfte der Raith-Schwestern über mehrere Tonlagen - mal kräftig und prägnant, mal zart und leise. Seit 2019 begleiten sie drei weitgereiste Multiinstrumentalisten mit vielfältigen Inspirationen aus Klassik, Volksmusik, Pop und Rock: Gitarrist und Bassist Jochen Goricnik (Ringlstetter-Band), Schlagzeuger Max Seelos (Keller-Steff-Big-Band und Max-Seelos-Orchester) sowie Keyboarder Sebastian Stitzinger (Ringlstetter-Band). So können Sie bei unserer Verlosung mitmachen: Schicken Sie bitte bis Donnerstag, 11. August, 11 Uhr, eine Mail mit dem Betreff "Susi" an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Die Gewinner werden dann von uns benachrichtigt. Susi Raith und "Jedermann": Tickets, Termin, Veranstaltungsort Für dieses Konzert und das Schauspiel „Jedermann“ am Samstag, 13. August, 20 Uhr gibt es noch Karten im Vorverkauf im Bürgerbüro im Rathaus bzw. online via stadt-friedberg.reservix.de.

im Rathaus bzw. online via stadt-friedberg.reservix.de. Bei schönem Wetter finden die Veranstaltungen im Schlosshof statt, bei schlechtem Wetter im Großen Saal.

Themen folgen