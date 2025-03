Verlosung: Neue CD von Liedermacher Josef Karg zu gewinnen

Mal wieder etwas Neues im Club 20 in Friedberg. Diesmal tritt Betreiber Josef Karg höchstselbst zum „Solo-Heimspiel“ an. Der gebürtige Münchner stellt sein neues Mini-Album in den Räumen unter der Stadtmauer vor. Es trägt den Titel „So schee“ und den tagesaktuellen Projektnamen „Sepp!“. Darum wird es auch am Josefitag um 19 Uhr präsentiert. Sein Sohn Kris Karg hat die Songs des Vaters eingesungen, die Augsburger Musiker Silvan Lackerschmid und Nick Herrmann arrangierten und instrumentalisierten die Stücke und nahmen sie über fast zwei Jahre hinweg auf.

Die Lieder spiegeln einerseits die Problematik dieser Tage wie eine wachsende Einsamkeit der Menschen wider, aber gerade mit den bayerischen Songs wie „So schee“ und „Samma wieda guat“ will Karg viel Mut machen und den Zuhörerinnen und Zuhörern mit zarten Harmonien ein besseres Miteinander nahelegen.

CD-Release von Seppi Karg im Friedberger Club 20: Wir verlosen fünf Tonträger

Im Solo-Konzert führt Karg, von Beruf Redakteur der Augsburger Allgemeinen, das Publikum mit seinen Liedern aus über drei Jahrzehnten „durch den Irrgarten des Lebens“. Er beschreibt sich als musikalischen Erzähler, der in poetischer, aber bisweilen auch rauer und direkter Sprache mit seinen Texten seine Haltungen, aber auch persönlichen Erfahrungen verarbeitet.

Wenn Sie eine der fünf zu verlosenden CDs gewinnen wollen, dann schreiben Sie bitte bis Montag, 17. März, 12 Uhr eine Mail mit dem Betreff „Seppi Karg“ an die Adresse redaktion@friedberger-allgemeine.de. Die Gewinner werden von uns per Mail benachrichtigt. Die glücklichen Sieger können die Tonträger am Tag des Konzerts im Club 20 entgegennehmen.

Tickets für das Konzert sind im Vorverkauf bei PatchWork in Friedberg unter der Telefonnummer 0821/319 320 1 erhältlich.

