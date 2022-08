Verlosung: Tickets für Freifahrten auf dem Volksfest zu gewinnen

Bis 15. August findet das Friedberger Volksfest 2022 statt. Wir verlosen fünf Pakete mit Tickets für Fahrgeschäfte. So können Sie mitmachen.

Am ersten Wochenende war bei perfektem Wetter viel los auf dem Friedberger Volksfest. Neben einem Besuch im Bierzelt und einer Nascherei gehört für viele eine Fahrt in Leopardenspur oder Autoscooter fest zum Programm.

Wir verlosen in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein Friedberg als Veranstalter fünf Pakete mit mit dreimal zwei Tickets für Fahrgeschäfte: Autoscooter, Discokugel und Convoy Star, die auch jüngere Kinder gut nutzen können. Wenn Sie bei unserer Verlosung mitmachen wollen, schicken Sie bitte bis spätestens Mittwoch, 10. August, 11 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff "Volksfest" an die Adresse redaktion@friedberger-allgemeine.de. Wer gewonnen hat, wird von uns benachrichtigt.

Friedberger Volksfest 2022: Das steht auf dem Programm

Das Volksfest läuft noch bis eischließlich Montag, 15. August. Am Dienstag, 9. August, ist ab 14 Uhr bis 18 Uhr Familientag mit verbilligten Preisen für Familien. Um 15 Uhr findet die Aufführung eines Marionettentheaters statt. Ab 18 Uhr spielt die Band Get That. Ein weiterer Höhepunkt ist das Feuerwerk am Freitag um 22 Uhr. (AZ)

