Friedberg

vor 34 Min.

Vernissage in Friedberg: Kunstspechte spielen mit Licht und Raum

Plus Die Frühjahrsausstellung des Friedberger Kunstkreises in der frisch renovierten Archivgalerie begeistert mit 58 verschiedenen Exponaten.

Von Christine Hornischer Artikel anhören Shape

Unter dem Motto "Kunst in neuen Räumen" hatte der Friedberger Kunstkreis Kunstspechte zu seiner Vernissage mit dem vielversprechenden Titel "Licht und Raum" in die Friedberger Archivgalerie geladen. Die 50 Gäste freuten sich nicht nur über die 55 Gemälde, die mit ihren Farben den Frühling hervorzauberten, sondern waren auch von den drei Origami-Kunstwerken des Gastausstellers Melvyn Jones begeistert. Kunstspechtin Ingrid Warnatz verkaufte bereits in der ersten Stunde drei ihrer Bilder.

Nach drei Jahren Pause endlich wieder eine Ausstellung

Viel zu entdecken gab es bei den insgesamt 58 Kunstwerken der 20 Künstlerinnen und Künstler. So vielfältig wie die Werke sind auch die Techniken, "eigentlich der Grundcharakter, die Basis für erfolgreiches Arbeiten eines jeden Kunstkreises", so Wolfgang Bernhard. In seiner Begrüßung freute der Vorsitzende der Kunstspechte sich riesig darüber, nach drei Jahren unfreiwilliger Pause wieder in der frisch renovierten Archivgalerie ausstellen zu können.

