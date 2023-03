Verursacher rast von Parkplatz: Kollision bei Ausparkmanöver

Ein Autofahrer parkt in Friedberg aus. Dabei passt er nicht auf und verursacht einen Schaden von 1500 Euro. Die Polizei sucht Hinweise.

Eigentlich wollte er nur ausparken, am Ende entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Ein Pkw-Fahrer fuhr sein Fahrzeug am Dienstag um 12.07 Uhr rückwärts aus einer Parklücke auf einem Parkplatz an der Augsburger Straße in Friedberg. Er bemerkte dabei einen Pkw, der hinter ihm vorbeifahren wollte und hielt an.

Der andere Pkw kollidierte mit dem Auto des Mannes und verließ dann mit hoher Geschwindigkeit den Parkplatz. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)