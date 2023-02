Mehr als nur Chauffeur: Ehrenamtliche bringen Senioren von A nach B

Der begleitete Fahrdienst in Friedberg macht im Jahr über tausend Fahrten. Den Ehrenamtlichen macht das viel Freude. Dennoch brauchen sie dringend Unterstützung.

Viele alte Menschen können nicht mehr selbst Auto fahren, problematisch ist das nicht nur bei Arztterminen, sondern auch bei sozialen Aktivitäten. Für Bürgerinnen und Bürger gibt es in Friedberg die Möglichkeit, auf den begleiteten Fahrdienst des Bürgernetzes zurückzugreifen. 16 Fahrerinnen und Fahrer sind dort ehrenamtlich aktiv, um Seniorinnen und Senioren an ihr Ziel zu bringen. Für die Ehrenamtlichen ist das natürlich Arbeit – macht aber auch viel Spaß.

Ob im eigenen Fahrzeug oder im Caddy: Mehrmals wöchentlich machen sich in Friedberg Frauen und Männer auf den Weg. Ihre Mission ist es, Mitbürgerinnen und Mitbürger zu Arzttermin, Physiotherapie und Supermarkt zu bringen. Zwei Schichten am Tag gibt es, möglichst sind zwei Personen zugleich unterwegs. "Das ist uns aber im letzten Jahr nicht immer gelungen, weshalb wir dringend neue Ehrenamtliche suchen", sagt Koordinatorin Christine Brockmann. Denn mit rund 100 Fahrten im Monat gibt es für den begleiteten Fahrdienst einiges zu tun.

Beim begleiteten Fahrdienst in Friedberg ist Terminreservierung notwendig

Wie Brockmann deutlich macht, sieht sich der Fahrdienst nicht als Taxiunternehmen. "Wir wollen ein Klientel ansprechen, das sich ein Taxi nicht leisten kann oder mobil eingeschränkt ist." Das heißt, dass eine kurzfristige Terminabsprache nicht möglich ist. Mindestens zwei Tage vorher müsse der Termin über die Telefonnummer 0821/21702489 angemeldet werden. Schließlich muss der oder die Ehrenamtliche Bescheid wissen, wo und wann er oder sie eine Person abholen müssen.

Wobei müssen eigentlich der falsche Ausdruck ist. Vielmehr ist den Freiwilligen beim Gespräch deutlich anzumerken, dass die Tätigkeit für sie keine lästige Nebenbeschäftigung ist. "95 Prozent unserer Gäste sind einfach toll", betont Helmut Mühlbauer, der schon seit vielen Jahren für den Fahrdienst tätig ist. Einzige Voraussetzung laut Mühlbauer: "Man sollte sich gern mit älteren Leuten auseinandersetzen."

Ehrenamtliche des begleiteten Fahrdienstes in Friedberg sind versichert

Das ist ebenso vor der Fahrt wichtig, um sich mit den Bedürftigen abzusprechen. Nicht wenige sind vergesslich und körperlich beeinträchtigt. Es gibt aber klare Grenzen, wie Koordinatorin Brockmann erklärt. "Wenn eine Person nicht mehr allein ins Auto steigen kann, dann übernehmen wir eine solche Fahrt nicht." Selbiges gelte bei zu stark fortgeschrittener Demenz. Schließlich sind die meisten der Ehrenamtlichen ebenfalls nicht mehr im Jugendalter und haben kaum die Kraft, ihre "Gäste" ins Fahrzeug zu hieven.

Falls doch etwas passiert, sind die Fahrerinnen und Fahrer versichert. Sie unterschreiben zu Beginn eine Ehrenamtserklärung. "Während ihrer Schicht sind sie somit über die Caritas haftpflicht- und unfallversichert", erklärt Brockmann. "Da gab es noch nie Probleme." Außerdem erhalten die Ehrenamtlichen 30 Cent Pauschale pro gefahrenem Kilometer. Sowohl im Privatauto als auch im Caddy des Bürgernetzes kann man die Fahrten, die größtenteils nach Friedberg und Augsburg führen, absolvieren.

Viele schöne Erlebnisse beim begleiteten Fahrdienst in Friedberg

Viele der Ehrenamtlichen sind schon seit vielen Jahren für den Fahrdienst aktiv und haben in dieser Zeit persönliche Beziehungen zu ihren Mitfahrerinnen und Mitfahrern aufgebaut. Jeder habe dann irgendwann seine "Lieblinge". Da bleiben schöne Erlebnisse nicht aus. So wie bei Carlo Haupt, der einmal am Geburtstag seiner Frau jemanden nach Augsburg fuhr. "Da sollte ich dann vor Ort warten – weil derjenige unbedingt noch eine Flasche Sekt besorgen wollte." Es dürften nicht zuletzt solche Geschichten sein, die dafür sorgen, dass Haupt gerne auf Achse ist, um Menschen an ihr Wunschziel zu bringen.

Wer Interesse hat, beim begleiteten Fahrdienst Friedberg mitzumachen, kann sich unter der E-Mail-Adresse info@buergernetz-friedberg.de mit dem Bürgernetz Friedberg in Verbindung setzen. Bürgerinnen und Bürger, die den Fahrdienst in Anspruch nehmen wollen, können sich unter der Telefonnummer 0821/21702489 melden.