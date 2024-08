Viel Rhythmus und gute Stimmung: Das was das Sommerfest des Friedberger Inklusionsbeirats

Bei strahlendem Sonnenschein fand erstmals das Sommerfest des Inklusionsbeirats der Stadt im Gehörlosenzentrum in Friedberg-West statt. Es stand unter dem Motto: „Feiern ohne Barrieren“ und zahlreiche gut gelaunte Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung. Bei Kaffee und Kuchen wurde viel gelacht und im Gespräch kamen die Menschen in Kontakt. Damit das für alle gut gelingen konnte, übersetzte Michaela Möckl als Gebärdendolmetscherin das gesprochene Wort. Ein Highlight des Nachmittags war das gemeinsame Trommeln, angeleitet von Vincent Semenou. Mit viel Spaß wurden Rhythmen eingeübt und begeistert vorgetragen. „Das gemeinschaftliche Musizieren überbrückt alle Schranken und verbindet die Menschen in der Freude“, sagte Marion Brülls, Stadträtin und Sozialpflegerin. Einig waren sich alle Anwesenden, dass das Fest im kommenden Jahr wieder stattfinden soll. Wer Kontakt mit dem Beirat sucht, kann diesen unter der E-Mail-Adresse inklusionsbeirat@friedberg.de aufnehmen. (AZ)

