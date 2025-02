Viele Spenden vom Faschingsflohmarkt in Friedberg

Bunte Faschings-Outfits, lustige Tierkostüme, funkelnde Glitzermode und viele Accessoires haben beim achten Secondhand-Faschingsmarkt in Friedberg neue Besitzerinnen und Besitzer gefunden. Mit jedem Einkauf wurde so ein wichtiger Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit im Umgang mit Kleidung geleistet. Nach dem Benefizmarkt konnte der Erlös in Höhe von 585,55 Euro für den Neubau von Lehrerwohnungen in Uganda weitergegeben werden. Der Dank der Aktion Hoffnung gilt vor allem den Helferinnen und Helfern der Pfarrei Friedberg, die mit ihrer ehrenamtlichen Unterstützung einen großen Anteil am Gelingen des Marktes haben.

