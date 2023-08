Viele Wiedersehen und fulminante Musik: So startet der Friedberger Musiksommer

Zum 21. Mal findet der Musiksommer in Friedberg in diesem Jahr statt - für manchen jungen Besucher ist er das erste Konzerterlebnis überhaupt.

Anita Horseling begrüßt am Einlass den ehemaligen Bundestags-Vizepräsidenten Eduard Oswald mit einem herzlichen „Willkommen“. „Die meisten Gäste sind im Laufe der Jahre Freunde geworden“, bekräftigt sie. „Sie kommen jedes Jahr zum Musiksommer und freuen sich auf die fünf Tage voll guter Musik“. Sie lacht und wendet sich dem Nächsten in der langen Reihe zu. In der Rothenberghalle sind am Mittwoch mit 450 Besucherinnen und Besuchern fast alle Plätze belegt. Mit einem fulminanten Jazz-Konzert eröffnen die Friedberger All-Stars den 21. Musiksommer. Sie werden verstärkt mit Streichern, Oboe, Flöte und einer Sängerin.

Auf die Zahl 21 bezieht sich denn auch Gerd Horseling in seiner Begrüßung. „Der Musiksommer ist erwachsen geworden“, sagt er. Denn mit 21 habe man früher die Volljährigkeit erreicht. Sein besonderer Dank gilt dem künstlerischen Leiter Karl-Heinz Steffens und dessen Frau Michal Friedländer, die auch in den schwierigen Zeiten der Pandemie den Kontakt zu den Musikerinnen und Musikern nie haben abbrechen lassen. Der Name Steffens ist fast ein Synonym für den Musiksommer. Seit 17 Jahren steht der Dirigent an der Spitze des Festivals, das die "Bürger für Friedberg" - neben dem Ehepaar Horseling auch Martha und Franz Reißner - organisieren. Und obwohl er international tätig ist, liebt Steffens die herzliche und aufmerksame Atmosphäre hier. „Heute haben wir wieder ein neues Programm - wie jedes Mal. Langsam komme ich mir hier vor wie in einer Bibliothek – wir könnten nach 21 Jahren wieder von vorne anfangen“, witzelt er.

Dann plaudert er aus dem Nähkästchen: „Herr Horseling beschwert sich oft, dass er so spät erfährt, wer beim Musiksommer spielt“. Aber das sei einfach darin begründet, dass er die Akteurinnen und Akteure erst im Lauf des Jahres kennenlernt und dann denkt „Das wäre was für den Musiksommer“. Mit den 33 hochkarätigen Musikerinnen und Musikern auf der Bühne unterstreicht er diese Aussagte. „Was Sie hier hören, hören Sie sonst nirgends“, tut er kund.

Immer wieder werden im Saal Rufe laut wie „Ach, du auch wieder hier“ oder „Dich sieht man auch nur einmal im Jahr“. Der zwölfjährige Coen, der laut Oma Amandina aus Darmstadt angereist ist, schnipst im Takt wie ein Großer. „Ich spiele selbst Schlagzeug“, erzählt er stolz. Da dies sein erster Konzertbesuch ist, findet er alles „total spannend“. Opa Half erzählt, dass er und seine Frau erst seit drei Jahren in Friedberg wohnen und zum ersten Mal beim Musiksommer sind. „Aber nicht zum letzten Mal“, verspricht er.

Unterdes zeigt Steffens, dass er nicht nur ein Händchen für die Auswahl der Musikerinnen und Musiker hat, sondern auch für seine Klarinette. Seine frisch-muntere Musizierlust, verbunden mit seinem Know-How, motiviert die Jazzer zu Höchstleistungen. . „Ich habe gleich fünf Karten für jede Veranstaltung des Musiksommers gekauft“, lacht ein Besucher am Ende. „Ich konnte mich einfach nicht entscheiden, es ist alles so gut“.

