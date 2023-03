Vielseitigkeit wird im neuen Café Joy großgeschrieben

Plus Am Sparkassenplatz gibt es wieder ein Lokal. Im Joy gibt es eine Mischung aus Süßspeisen und gesundem Essen. Für Inhaberin Jüli Yaman geht ein Traum in Erfüllung.

Es hat lange gedauert. Aber jetzt ist nach zweieinhalb Jahren im ehemaligen La Vie am Sparkassenplatz wieder Leben eingekehrt. Jung und Alt sitzen an den Tischen, doch statt wie früher Crêpes werden hier nun Flammkuchen, Wraps und Kuchen serviert. Ein waschechtes Café ist das Joy also nicht. Schon der Name weist darauf hin, denn das Logo ziert der Zusatz "Sweet and Salty". Dieser Mischcharakter ist keinesfalls ein Versehen, wie Inhaberin Jüli Yaman erklärt.

"Ein solches Lokal war schon immer mein Traum", sagt die 35-Jährige, die bereits mit zwölf im Foodtruck ihres Vaters stand – und von der Gastronomie nie loskam. Seit sie 16 ist, arbeitet sie dort im Servicebereich, nun ist sie selbst die Besitzerin eines Lokals. Drei Jahre hat Yaman gebraucht, bis sie die passende Örtlichkeit gefunden hat. Das hat auch deshalb so lange gedauert, weil sie genau ein solches Café-Restaurant eröffnen wollte. "Da braucht es bei der Location aber die richtige Größe." Die Räumlichkeiten am Sparkassenplatz kamen da wie gerufen. Aber nicht nur aufgrund der Geräumigkeit.

Inhaberin des Joy am Sparkassenplatz fühlt sich in Friedberg sehr wohl

Denn für die gebürtige Königsbrunnerin ist Friedberg keineswegs eine große Unbekannte. "Mein Stiefbruder ist hier aufgewachsen und hat mich immer hierher mitgenommen." Es habe sie schon immer gereizt, in Friedberg etwas aufzubauen. Schließlich fühlt sie sich wohl in der Stadt, es sei eine Mischung zwischen Landleben und Modernität. "Hier kennt jeder jeden, und das gefällt mir gut." Aber natürlich ist so ein gastronomischer Betrieb eine Herausforderung. Kaum jemand weiß das wohl besser als Yaman, die vor der Eröffnung des Joy im März dieses Jahres als Schuldenberaterin tätig war – für Gastronominnen und Gastronomen. "Ich habe geholfen, sie wieder auf die Beine zu bringen, oder eben bei der Insolvenz."

Im Gegensatz zu ihren vorherigen "Kunden" bekommen ihre Gäste nun aber keine Finanzpläne mehr serviert, sondern gesundes Essen sowie hausgemachte Kuchen. Dabei ist Yaman Authentizität wichtig. Ein Beispiel: Zu Beginn beschäftigte sie noch eine peruanische Köchin, Gerichte aus dem südamerikanischen Land standen auf der Speisekarte. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall, denn die Köchin wurde schwanger und steht nicht mehr zur Verfügung. Stattdessen gibt es Bowls oder Pfannkuchen Calzone. Dazu kann man Biotee genießen – oder Cappuccino, der in Zukunft aus besonderen Tassen getrunken werden könnte.

Das Café Joy in Friedberg besticht durch eine moderne Ausstattung. Foto: Bill Titze

Geplant ist nämlich eine Zusammenarbeit mit Menschen aus Inklusionsbetrieben. Die könnten in einem ersten Schritt die Cappuccinotassen im Joy bemalen, bevor sie in Zukunft auch im Lokal beschäftigt werden sollen. "Das ist mir sehr wichtig. Früher habe ich in einem Inklusionshotel gearbeitet und habe von dort sehr viel mitgenommen", sagt Yaman. Das sind aber nicht die einzigen Pläne, die die Joy-Besitzerin für die nächste Zeit hat. So soll es im Sommer Eis im Angebot geben. Außerdem möchte Yaman die Öffnungszeiten nach hinten verlängert. Derzeit ist bis 19 Uhr geöffnet, in den warmen Monaten soll der Betrieb bis 22 Uhr gehen, inklusive Cocktail-Ausschank und Livemusik. "Ich möchte verstärkt jüngere Menschen ansprechen", erklärt Yaman ihr Konzept.

Für das Joy in Friedberg wurden neue Möbel angeschafft

Dieses sah außerdem eine komplette Neugestaltung des Gastraums vor. Die 35-Jährige hat hochwertige Möbel angeschafft, dazu kam einiges an Handarbeit. Zum Beispiel wurden die Eckbänke von einem Sattler bezogen. Insgesamt dauerte der Aufbau der Inneneinrichtung vier Monate. Yaman wollte offenkundig nichts dem Zufall überlassen. Diesem Umstand ist es letztlich zu verdanken, dass im Joy nach langen Jahren wieder geschlemmt werden kann.