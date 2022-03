Friedberg

vor 49 Min.

Viktoria und Ivan aus Kiew lernen in Friedberg Deutsch

Plus Zwei Jugendliche aus der Ukraine gehen nun aufs Gymnasium in Friedberg. Wie die Schule ihnen Halt in einer schwierigen Lebenssituation geben will.

Von Michael Eichhammer

Eine blaugelbe Flagge vor dem Schulhaus, Flüchtlingsunterkünfte in der Turnhalle, Spendenaktionen von Schülern und Eltern - das Engagement des Friedberger Gymnasiums für die Flüchtlinge aus der Ukraine ist vielfältig und groß. Inzwischen nehmen zwei Jugendliche aus Kiew auch am Unterricht teil.

