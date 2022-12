So hat der Krieg in der Ukraine das Wittelsbacher Land im Griff

Plus Geflüchtete Jugendliche besuchen die Schulen im Kreis Aichach-Friedberg, Menschen sammeln Hilfsgüter. Wirtschaft und Politik bereiten sich auf schlechte Zeiten vor.

Bereits kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine besuchen zwei Jugendliche aus Kiew den Unterricht am Friedberger Gymnasium. Ivan und Viktoria werden von ihren Mitschülern herzlich aufgenommen. Es sind die ersten, aber nicht die einzigen Auswirkungen des Krieges, die im Laufe des Jahres immer deutlicher auch im Wittelsbacher Land zu spüren sind.