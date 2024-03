Vitrine am Bahnhof Friedberg mit Stein eingeworfen

Die Polizei Friedberg bittet jetzt um Hinweise

Von Samstag bis Montag kam es zu mehreren Sachbeschädigungen am im Bereich des Friedberger Bahnhofes. An einem Bürogebäude wurde die Scheibe einer Vitrine mit einem Stein eingeworfen. An einem Fahrrad, das am Fahrradabstellplatz abgestellt war, wurde das Hinterrad stark beschädigt. Es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise auf die Täter sind nicht vorhanden. Hinweise an die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)