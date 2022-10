Vocalissimo geht vorsichtig in die Weihnachtszeit

Der Vorverkauf für drei Konzerte in Herrgottsruh beginnt. Bei der Planung gibt es noch viele Unsicherheiten.

Weihnachtliches Treiben auf dem Christkindlmarkt, Musik bei einem festlichen Kirchenkonzert oder in Konzertsälen – vieles dürfte in diesem Jahr mit etwas Ungewissheit behaftet sein. Wenn nun das Ensemble Vocalissimo unter der Leitung von Roland Plomer wegen zahlreicher Anfragen bereits mit dem Kartenvorverkauf für die geplanten Konzerte beginnt, beschäftigen sich die Verantwortlichen mit verschiedenen Fragen von der Corona-Inzidenz bis zu den Energiekosten, die schon vorab gelöst sein müssen. So sehen die aktuellen Planungen aus:

Adventskonzert : Für das Kirchenkonzert am dritten Adventsonntag um 16 Uhr in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh mit Sängerinnen, Instrumenten und Orgel und für das beliebte Silvesterkonzert werden wegen möglicher Coronabeschränkungen vorab nur 70 Prozent des Kartenkontingentes in den Verkauf gegeben. Ein Abstand zwischen zwei Paaren oder Personen kann somit notfalls gewährleistet werden. Auch die Einbeziehung des Altarraumes stünde noch zur Verfügung.

Silvesterkonzert: Von Bach bis John Williams – Klassik bis Filmmusik. So könnte man den musikalischen Themenkreisam Samstag, 31. Dezember, um 21 Uhr in Herrgottsruh umschreiben. Die Ausführenden sind Susanne Kapfer (Gesang), Claus Kapfer (Querflöte) und Roland Plomer an der Orgel und am Piano.

Karten gibt es bei den Buchhandlungen Gerblinger und Lesenswert in Friedberg und durch postalische Versendung über Plomer, Telefon 0821/607761 oder per E-Mail über: roland.plomer@gmx.de. Beim Erwerb eines Tickets ist die Angabe von Name und Telefonnummer verbindlich, um bei veränderter Situation eine schnelle Information der Konzertbesucher zu ermöglichen. (AZ)