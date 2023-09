Vocalissimo musiziert für die Sanierung von Herrgottsruh

Die Einnahmen des Gospelkonzerts kommt der bevorstehenden Renovierung der Friedberger Wallfahrtskirche zugute.

Vocalissimo, die Gruppe um den Friedberger Kirchenmusiker Roland Plomer, hat ihre Heimat in der Herrgottsruhkirche. Bis zu fünfmal pro Jahr sind die Musiker dort zu erleben – vom klassischen Konzert bis hin zu Gospelklängen. Zusätzlich gewährleistet Vocalissimo auch die Gestaltung von Gottesdiensten an Festtagen. Nun steht die Herrgottsruh vor einer großen Renovierung, sogar die Statik der Orgelempore steht infrage. Um die Sicherheit der beiden Organisten Michael Spannagl und Roland Plomer auch weiterhin zu gewährleisten, haben die Mitglieder von Vocalissimo entschieden, ohne Honorar ein Gospelkonzert am Sonntag, 17. September, um 15 Uhr zu geben. Der erhöhte Eintrittspreis von 20 Euro geht komplett an die Wallfahrtskirche.

Alexandrina Simeon und Nathalie Muchitsch tragen dabei mit ihren Stimmen amerikanisches Flair in den barocken Kirchenraum, unterstützt von Stefan Wiedemann auf der Trompete, Sebastian Hummel am Saxofon, Joachim Holzhauser auf dem Schlagzeug und Roland Plomer am Piano und an der Orgel. Wissenswertes zum Programm trägt zum wiederholten Mal die vormalige Rektorin der Theresia Gerhardinger Grundschule, Gisela Klaus, bei. Im Rahmen des Konzertes informiert Wallfahrtsdirektor Hans Joachim Winkens über die geplante Sanierung. (AZ)