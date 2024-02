Friedberg

Volvo angefahren: Unfallflucht vor Sportgeschäft

Eine bisher unbekannte Person fährt in Friedberg einen anderen Wagen an. Es entsteht ein Schaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zu einer Unfallflucht kam es am vergangenen Sonntag in Friedberg. Zwischen 14.15 Uhr und 15 Uhr touchierte ein bisher unbekanntes Fahrzeug in der Augsburger Straße einen geparkten, grauen Volvo XC 60 an der Fahrertür. Der Unfall ereignete sich vor einem Sportgeschäft. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710 entgegen. (AZ)

