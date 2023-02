Vom Chor bis zum Café: Die evangelische Gemeinde hat 24 Angebote

Stärkung für Leib und Seele der Mitarbeitenden: Die evangelische Gemeinde „Der Gute Hirte“ Friedberg dankt Ehrenamtlichen, die die Pfarrei beleben.

Wenn man auf der Homepage der Evangelisch-Lutherischen Gemeinde Friedberg nach einem passenden Angebot für sich sucht, hat man die Wahl unter 24 Gruppen und Angeboten. Dahinter stehen jede Menge ehrenamtliche Mitarbeitende, die sich für ein lebendiges Gemeindeleben engagieren. Sie alle waren nun zum jährlichen Mitarbeitenden-Dank in die Kirche „Der Gute Hirte“ eingeladen – nach zwei Jahren Corona-Pause. 100 Ehrenamtliche machten sich auf den Weg und sie erlebten ein fröhliches, besinnliches, Leib und Seele stärkendes Fest.

Zum Auftakt wurde Gottesdienst gefeiert, eingeleitet mit einem Loblied des Kirchenchores, unter der Leitung von Monika Liebhäuser. Ihre Dialogpredigt eröffnete das Pfarrersehepaar Nina und Falko von Saldern mit dem bekannten Spiel „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – in der Gemeindevariante. Und die Gemeinde spielte sehr gern mit. Auf heitere Weise machten sie erlebbar, wie viele Dienste in einer Gemeinde passieren, manche ganz offensichtlich und sichtbar, andere unscheinbar, aber nicht weniger wichtig. Sie würdigten all die kleinen und großen Dienste, die hier in der Gemeinde geleistet würden: Weihnachtstüten packen, Mesnerdienste, Jugendraum öffnen, Hausmeisterarbeit, Kirchenvorstandsarbeit, Gemeindebrief erstellen und austragen, Kindern Geschichten erzählen oder mit ihnen spielen und basteln, Gruppen leiten, all das und vieles andere.

Pfarrer und Pfarrerin von Saldern danken Ehrenamtlichen der Pfarrei "Der Gute Hirte" Friedberg

Pfarrer von Saldern stellte die Frage: „Es ist doch unsere Aufgabe als Pfarrer, dass wir alles und jeden im Blick haben. Findest du nicht?“ Seine Frau gab die nüchterne, ehrliche Antwort: „Ja, das ist schon richtig. Aber alles kann ich ja gar nicht sehen.“ Einig waren sich die beiden: „Weil jeder Mensch darauf angewiesen ist als ganzer Mensch gesehen zu werden, brauchen es auch die Mitarbeitenden in einer Gemeinde, gewürdigt zu werden – besonders nach dieser anstrengenden Corona-Zeit, die manche auch sehr erschöpft hat. Das ist die Basis für unser Leben als Gemeinde: So wie ich angesehen bin von Gott, so wollen wir auch die Menschen ansehen, die mit uns Gemeinde sind. So wie Gott sie ansieht, mit ihrem Tun und mit ihren Sorgen, mit ihren wunderbaren Fähigkeiten und ihrem Potenzial.“

Die Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes, Monika Göppel, überbrachte der Gemeinde auch die gute Nachricht, dass die Landeskirche das Projekt eines Familienkaffees in der Zachäuskirche Stätzling unterstützt. Dadurch kann eine Kraft mit zehn Wochenstunden angestellt werden.

Evangelische Gemeinde Friedberg verabschiedet Pfarramtssekretärin

Mit dem Lied „Power“ im Ohr, schwungvoll vorgetragen vom Gospelchor Colours unter der Leitung von Beate Anton, zogen alle in den festlich geschmückten Gemeindesaal zum zweiten Teil des Festes. Dort erwartete sie schon das Hiller-Trio mit dezenter Musik. Bei einem leckeren Mittagessen – vegan oder deftig – gab es angeregte Gespräche.

Ein Highlight war die Verabschiedung von Gisela Bickel, die nach 19 Jahren Dienst als Pfarramtssekretärin in den Ruhestand trat. Der Kirchenvorstand versammelte sich und besang sie fröhlich schmunzelnd in selbst verfassten Gstanzln: „Du hattest für jeden ein offenes Ohr, und nahmst dir, wenn‘s sein musst‘, auch die Pfarrer mal vor.“ Alle stimmten kräftig in das Holladihia ein. Dann wechselten die Kirchenvorsteher hinter die Theke und servierten selbstgemachte Desserts, Kuchen und Kaffee – ein wunderbarer Abschluss eines sehr gelungenen Festes. (AZ)