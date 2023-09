Friedberg

Vom Ministeriums-Büro vor die Klasse: So tickt der Neue am Gymnasium

Josef Schmid ist der neue stellvertretende Schulleiter am Gymnasium Friedberg.

Von Bill Titze

Zu hundert Prozent kennt sich Josef Schmid noch nicht aus. Bis ein Ort für ein Foto gefunden ist, dauert es etwas, Umweg inklusive. Nichts Neues für den neuen stellvertretenden Schulleiter am Staatlichen Gymnasium Friedberg, der in seiner Lehrerlaufbahn den ein oder anderen Umweg auf sich nahm, um endlich seinen Traumjob machen zu können. Für seine neue Aufgabe hat der unkonventionelle Weg zum Gymnasium aus seiner Sicht aber viele Vorteile.

Mittelschule, Mädchen-Realschule, Kultusministerium - der 38-Jährige hat im Bildungsbetrieb schon viel gesehen, wenn auch etwas unfreiwillig. "Nach meinem Referendariat gab es etwas, was man sich heute kaum vorstellen kann, nämlich ein Lehrerüberangebot." Deshalb bekam er nicht sofort eine Stelle. "Das war schon krass." Aber für Schmid war das kein Grund, die Laufbahn an den Nagel zu hängen. Wäre auch seltsam bei einem, der schon in der Grundschule Lehrer werden wollte. "Ich liebe es einfach, vor Klassen zu stehen und mit den Schülerinnen und Schülern zu arbeiten."

