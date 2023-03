Friedberg

vor 32 Min.

Von Alkohol bis Abstellen: So sind die Regeln für E-Roller-Fahrer

Plus Bald wird es in Friedberg Leih-Elektroroller geben. Manchen sind sie unheimlich – aber natürlich gibt es auch für E-Roller Regeln. Mitunter sind die überraschend.

Von Bill Titze Artikel anhören Shape

Seit einigen Jahren gehören E-Roller zum festen Bild in größeren Städten. In Friedberg werden die Gefährte zukünftig ebenfalls öfter zu sehen sein: Eine Leihfirma darf die Fahrzeuge bald im Stadtgebiet zur Verfügung stellen. Wer sie nutzt, muss sich natürlich an die Verkehrsregeln halten, so wie andere Verkehrsteilnehmerinnen- und teilnehmer auch. Dabei sind einige Vorgaben zu beachten, wie aus einer Anfrage an das Polizeipräsidium Schwaben Nord hervorgeht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen